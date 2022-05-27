الكويت 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واستوج المنتخب السعودي للهوكي على الجليد بفضية مسابقة الهوكي مساء اليوم الجمعة، ضمن دورة الألعاب الخليجية التي تختتم بالكويت يوم الثلاثاء المقبل، فيما خصر أخضر الطائرة مواجهته مع عمان بنتيجة 3 أشواط 0.من جهته يفتتح أخضر السلة 3 × 3 (سيدات) مشاركته بالدورة غداً بمواجهة نظيره الإماراتي عند الحادية عشر صباحاً، ثم المنتخب الكويتي عند الواحدة ظهراً، ثم القطري عند الثالثة عصراً، فالبحريني عند الخامسة مساءً، على مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح بالكويت، فيما أخضر الصالات (سيدات) من جانبه يخوض لقاءه الأخير بالدورة أمام نظيره الإماراتي عند الرابعة عصراً في نادي اليرموك الرياضي.وينتظر أن تستكمل عند الرابعة والنصف من عصر غد، منافسات التنس، بإقامة مسابقة الفرق، التي يواجه فيها الأخضر نظيره البحريني بفريق مكون من: عبدالله الفرج وعمار الحقباني وعمر فهمي وسعود الحقباني وسليمان القاسم.// انتهى //23:27ت م0106