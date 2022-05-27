مالابو 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وذلك على هامش أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المنعقدة في عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية، مالابو.وبحث الجانبان خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الليبية آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والمصالحة الوطنية الشاملة، وملف الانتخابات، إلى جانب استعراض عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.//انتهى//23:42ت م0109