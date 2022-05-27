تونس 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسعقد اتحاد إذاعات الدول العربية اليوم بمقره بالعاصمة تونس ندوة صحفية، استعرض من خلالها تفاصيل اجتماعات الدورة العادية الـ 53 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والدورة الخامسة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة ، المقرر انعقادهما غدا بالعاصمة التونسية .ويترأس اجتماعات لجنة التنسيق للعمل العربي المشترك وملتقى الاتحادات العربية المتخصصة الأمين العام لجامعة الدول العربية على مدى أربعة أيام ، بمشاركة ممثلين عن الهيئات الأعضاء في الاتحادية المنضوية تحت مظلة جامعة الدول العربية .ويتضمن برنامج اجتماعات الدورة الـ 53 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة، والتي عقدت بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض ، إضافة إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأوضاع في المنطقة العربية.من جانب آخر يناقش المشاركون في الدورة الخامسة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التغيرات المناخية وتأثيرها على اقتصاديات المنطقة العربية، مع النظر في تقارير مختصرة عن أنشطة وإنجازات الاتحادات العربية.//انتهى//23:43ت م0110