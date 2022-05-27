الأمم المتحدة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء تجدد أعمال العنف، التي أدت إلى نزوح الآلاف من الأشخاص في إقليم كيفو الشمالي، الواقع شرقي الكونغو.وأفادت المفوضية بنزوح أكثر من 72,000 شخص في شرقي الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى أنه منذ 19 مايو، هز القتال العنيف منطقتي روتشورو ونيراجونجو، حيث اشتبكت ميليشيات تنسب نفسها لحركة إم 23 المسلحة، مع القوات الحكومية في مواجهة مستمرة شمال غوما، عاصمة المقاطعة.وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الليلة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إنه وفقا لبعثة حفظ السلام في الكونغو الديموقراطية، فإن القوات الكونغولية المسلحة تمكنت من استعادة السيطرة على مواقعها على بُعد حوالي 20 كيلومترا جنوب روتشورو في إقليم كيفو الشمالي.وأشار دوجاريك، إلى أن وصول المساعدات الإنسانية ما يزال يمثل تحديا كبيرا بسبب القتال، على الرغم من عودة الهدوء النسبي إلى العديد من أنحاء إقليم روتشورو التي تأثرت بالعنف.// انتهى //00:06ت م0001