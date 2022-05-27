الرياض 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي للهجن اليوم موعد انطلاق مهرجان سمو ولي العهد للهجن 2022، إذ تقرر أن يكون يوم السبت 24 من ذي الحجة القادم، الموافق 23 يوليو 2022م، بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة، على ميدان الطائف للهجن.ودعا الاتحاد في إعلانه عموم المشاركين في هذا الحدث الرياضي الكبير، إلى ضرورة وأهمية الالتزام بالشروط العامة للمشاركة، والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي من شأنها الإسهام في إنجاح المهرجان، الذي يحظى باهتمام رسمي وجماهيري، ويشمل جميع أطياف المجتمع التي تحرص على حضور سباقات الهجن.يذكر أن المهرجان شهد في السنوات السابقة منافسات بين ملاك الهجن الذين يحرصون على إحياء هذا الموروث العريق، بالمشاركة الفاعلة في هذا الحدث الرياضي المهم بشكلٍ خاص، لاسيما وأنهم يتطلعون إلى أن تكون هذه المشاركة بمثابة شكر وثناء وعرفان للقيادة الرشيدة، على اهتمامها الكبير بالقطاع الرياضي عموماً ورياضة الهجن بصفةٍ خاصة.// انتهى //00:12ت م0002