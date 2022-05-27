قلقيلية 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.ونقلت مصادر محلية عن الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز، مما أدى إلى إصابة 4 شبان بجروح والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.//انتهى //00:33ت م0003