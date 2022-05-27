جدة 27 شوال,1443 هـ الموافق 28 مايو,2022 م واسمُنِح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الدرع الفخري ليوم الأفريقي لعام 2022، الذي تمنحه مجموعة القناصل العامين الأفارقة في جدة، خلال حفلٍ أقيم احتفاءً باليوم العالمي لأفريقيا.وتسلّم الدرع نيابة عن معاليه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد سينجندو، الذي ثمن في كلمة ألقاها نيابة عن معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، للقناصل العامين الأفارقة هذا التكريم، الذي قدم في مناسبة الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، والتي تحولت في عام 2002م إلى الاتحاد الأفريقي.وأشار سينجندو إلى دور منظمة التعاون الإسلامي، منذ إنشائها في عام 1969، بوصفها منظمة حكومية دولية، تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، والتي طالما تُعِدّ أفريقيا شريكًا طبيعيًا لها، مختتماً حديثه بتأكيد التزام منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة الإسهام في تعزيز التنمية والأمن والاستقرار في أفريقيا.// انتهى //00:36ت م0004