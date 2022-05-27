القاهرة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسحقق فريق الجونة، انتصارًا صعبًا وثمينًا على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، أمس في الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.وبهذا الفوز رفع الجونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تكبد الاتحاد السكندري الخسارة التاسعة له في الدوري ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.//انتهى //01:15ت م0006