عرعر 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسعقد مجلس جامعة الحدود الشمالية الاجتماع التاسع للعام الجامعي 1443هـ، برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد الشهري.وأوضح وكيل الجامعة أمين عام المجلس الدكتور عايد بن عايض الرويلي أن المجتمعين اتخذوا عددًا من القرارات، جاء من أبرزها الموافقة على تشكيل المجالس الاستشارية للبرامج الأكاديمية بكليات الجامعة، واستحداث برنامج العلاج الوظيفي والسلامة المهنية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، مبيناً أن المجلس وافق على منح درجة البكالوريوس والدبلوم للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم بالفصل الدراسي الثاني، والموافقة على تعيين عدد من مبتعثي الجامعة على وظيفة أستاذ مساعد في عدد من كليات الجامعة ممن استكملوا دراسة الدكتوراه واستوفوا شروط التعيين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالابتعاث واتخذ حيالها عدداً من القرارات، فيما جرت مناقشة مشاريع الاعتماد البرامجي والمؤسسي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي.// انتهى //02:00ت م0008