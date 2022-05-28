أكرا 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسالتقى وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية بالعاصمة الغانية أكرا برئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة هذه الهيئة المالية التيتعقد بالعاصمة الغانية أكرا.وبحث الجانبان خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الجزائرية وضع وآفاق التعاون بين الجزائر والبنك الأفريقي للتنمية.كما تحادث الوزير الجزائري مع العديد من نظرائه بعدد من الدول الأفريقية، حول تحديات التنمية في القارة الأفريقية والحلول التي يجب تصورها لتعزيز قدرتها على الصمود، إلى جانب السبل والوسائلالكفيلة بتعزيز العلاقات بين الجزائر وهذه الدول.كما التقى الوزير راوية بوفد من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد برئاسة نائب الرئيس التنفيذي دينيس دينيا. وتطرق المسؤولان إلى آفاق التعاون وإمكانيات الشراكة بين الطرفين، لا سيما في مجال ترقية التجارة البينية - الأفريقية.// انتهى //02:30ت م0010