الرياض 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق حائل، القصيم، الرياض، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يستمر وجود العوالق الترابية على مناطق الجوف، حائل، القصيم ويمتد إلى الرياض، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر ولا يستبعد تكوّن الضباب على الجزء الشمالي والجنوبي منه .وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //04:00ت م0012