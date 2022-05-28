الرياض 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيسي أذربيجان وإثيوبياأمير تبوك: «تعداد السعودية» مهمة وطنية لرسم خطة التنميةأمير الشرقية يطلع على مشروعات تحسين المياهأمير عسير يرعى حفل تخريج طلبة جامعة بيشةفيصل بن سلمان يدفع بـ«4309» خريجين لسوق العملحسام بن سعود يلتقي بعدد من المواطنين والمقيمين بالباحةموانئ المملكة الأكثر كفاءة عالميًاالمملكة الأولى عالمياً في تصدير التموروفد أعضاء الكونغرس الأميركي ينوه بجهود مركز "اعتدال"مساعدات المملكة.. تنمية قدرات وحملات طبيةالمملكة تحقق 13 جائزة عالمية في معرض الاختراعات والابتكاراتمسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس تهدد بتفجير شاملالسودان: «الآلية الثلاثية» تطرح استرتيجيات للحوار للاستقرار بالفترة الانتقاليةالانفصاليون يعلنون سيطرتهم على بلدة مهمة في دونباسالصحة العالمية تدعو لتحرك عاجل لاحتواء جدري القردةوركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( مهارات استشراف المستقبل ) : وجهت جائحة كورونا ضربة موجعة إلى الاقتصاد العالمي الذي يعاني أساسا الهشاشة، ومع أن النطاق الكامل للآثار البشرية والاقتصادية للجائحة لن يتضح قبل مرور بعض الوقت، إلا أن الخسائر في هذين المجالين ستكون كبيرة، وتجعل مواطن الضعف القائمة بالفعل على صعيد الاقتصاد الكلي لدول الأسواق الصاعدة، والدول النامية عرضة لاضطرابات اقتصادية ومالية، وقد يحد هذا من قدرة المساندة وفاعليتها على صعيد السياسات. حتى مع وجود مساندة من السياسات، فمن المتوقع أن تكون التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا طويلة الأمد، ومن جراء انتشار هذه الجائحة القاتلة شهد العالم إغلاقات واسعة النطاق في كل القطاعات، وتم فرض إلغاء التجمعات والفعاليات، كما تم إقفال أماكن العمل لاحتواء تفشي الفيروس، وفرضت قيود السفر على نطاق واسع.وتابعت : وبالتالي أثرت الإغلاقات الإلزامية إلى جانب التباعد الاجتماعي التلقائي من جانب المستهلكين والمنتجين تأثيرا كبيرا في النشاط والتجارة في العالم، وصاحبتها تقلبات في الأسواق المالية، وتراجعات حادة لأسعار النفط والمعادن الصناعية، ومن هذه المعطيات خلفت جائحة كورونا ندوبا اقتصادية دائمة على مستوى أنحاء العالم. وبسبب هذا الأمر سجلت اقتصادات العالم أضرارا طويلة الأجل، فيما تخلف حالات الركود الحاد تداعيات مستديمة على الناتج المحتمل من خلال تقليص معدلات الاستثمار، والابتكار، وتآكل رأس المال البشري للعاطلين، والانسحاب من دائرة التجارة العالمية، وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد. كما ستكون الأضرار طويلة الأجل لجائحة كورونا شديدة للغاية في الاقتصادات التي تعاني أزمات مالية.وإزاء هذا الوضع المتراجع اقتصاديا أصبحت مهمة استشراف المستقبل من أهم المهارات التي يجب أن يهتم بها متخذو القرارات حول العالم، وهذا الاستشراف يتطلب أساليب عدة من بينها تحليل التهديدات والفرص، ومكامن القوة والضعف، وهذا التحليل الرباعي يحتاج إلى مساندة قوية من إدارة المخاطر التي تحدد الاحتمالات وحجم الآثار المترتبة فيما لو حدثت تلك التهديدات أو ضاعت الفرص. ولأن المفاجآت تتزايد على مسار الاقتصاد العالمي من أوبئة خطرة إلى اضطرابات سياسية ونزاعات مسلحة، وكل ذلك له آثار عميقة في الجوانب الاقتصادية والتنموية التي تتفاوت درجة تأثيرها وحدتها بين دول العالم بحسب ما حققته من تفوق اقتصادي، تقدم تقارير المؤسسات الدولية تقارير نوعية ودراسات تمكن من تسليط ضوء واسع على المستقبل وتقلباته.وبينت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( حربٌ بالوكالة ) : بعد مرور ثلاثة أشهر على الحرب الروسية - الأوكرانية، ما زالت روسيا لم تحقق أهدافها العسكرية، والمتمثلة في السيطرة على العاصمة كييف، وإسقاط نظام الحكم، ويمكن تفسير هذا الإخفاق إلى إسهام الولايات المتحدة في وضع الاستراتيجية الدفاعية الأوكرانية، فضلًا عن تقديم معلومات استخباراتية حساسة، لتحميل موسكو تكاليف باهظة عسكرياً إضافة إلى الخسائر الاستراتيجية والاقتصادية جراء العقوبات. ومن هنا يأتي الاتهام الروسي للولايات المتحدة بأنها منخرطة في حرب ضدها، ليثير قلقاً نحو مواجهة مباشرة بين دولتين نوويتين، رغم محاولة واشنطن الحفاظ على توازن صعب بين استمرار تدفق الدعم لأوكرانيا، بهدف هزيمة روسيا، وعدم استفزاز الأخيرة إلى حدّ يضطرها للرد نووياً، لا سيما إن شعرت بتهديد حقيقي لأمنها القومي.وأضافت : والواضح أن الاستراتيجية الأميركية حيال الحرب الروسية - الأوكرانية توازن بين أمرين مهمين، أولهما، الحذر من الانجرار إلى صراع عسكري مباشر مع روسيا، والثاني هو رفع التكلفة السياسية والعسكرية والاقتصادية على روسيا إلى مستوى غير مسبوق، من خلال سلسلة عقوبات لعزلها عالمياً، وهذا ما فاجأ موسكو التي راهنت على إحجام الغرب عن فرضها، لاعتمادها على واردات النفط والغاز الروسية.وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( السيطرة على الأسعار.. من المسؤول؟ ) : ارتفاع الأسعار وبقدر ما هو هاجس المستهلكين باختلاف فئاتهم وقدراتهم إلا أن الجميع يصب اهتمامه حين يكون الحديث عن هـذا المحور علـى ركيزة أحادية في حيثيات المسألة ألا وهي حجم الدخل وتنوع مصادره وقدرته على الصمود أمام موجة الارتفاعات دون الالتفات إلى الوصول لحلـول جذرية وأكثر عقلانية تأتي بعلاج شامل لهذه المسألة.. نعم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة مسألة ترتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة بما يشهده العالم من تحديات وأزمات من شأنها التأثير على الأسعار إجمالا وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية على وجه التحديد.وأكملت : في أرض الخير والعطاء تضع المملكة العربية السعودية ضمن أولـوياتها سلامته وجودة حياة المواطن بتكلفة مجانية أو رسوم رمزية عكس الحال، التي يعيشها مواطنو أكثر دول الـعالـم تقدما وشواهد ذلـك حولـنا كثيرة من توافر العلاج والتعليم بالمجان، إضافة لدعم العديد من الخدمات والمنتجات بصورة تجعل قيمتها، التي يتحملها الـفرد أقل بكثير من الإجمالـي للقيمة الأصلـية.. وهذه القاعدة ثابتة حتى في ظل الأزمات، ولنا فيما قامت به المملكة في ظل جائحة كورونا المستجد، تلك الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، التي عصفت باقتصاديات أكثر دول العالم تقدما، من توفير كل الاحتياجات العلاجية والتجهيزات الصحية وتحمل تكلفة عودة المواطنين لحين توفير الـلـقاح للجميع المواطن والمقيم علـى حد سواء وبالمجان.. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا أين هو دور الوعي المجتمعي وثقافته، التي لا ترسم ملامح الحلول، بل تكتفي بالانتظار أن يتم تدخل الجهات الحكومية في مسائل لا تستدعي ذلك في أغلب الأحيان، ولنا فيما يطرح عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية خير دليل.// انتهى //04:00ت م0013