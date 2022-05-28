جدة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسستشهد سماء مكة المكرمة اليوم السبت 28 مايو 2022 تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهراً ، وهو التعامد الأول للشمس لهذا العام .وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره أنه عند لحظة التعامد ستكون الشمس بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبا وسيختفي ظل الكعبة تماما ًوظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفرا، مشيرا إلى أن الشمس ستكون مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.وبيّن أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، مفيدا أنه وأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو ، و عند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.وعدّ المهندس أبو زاهره ظاهرة التعامد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من "الخشب" منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض ، لافتا النظر إلى أنه عند وقت التعامد فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تماما لجميع القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.يذكر أن ظاهرة تعامد الشمس تستخدم كذلك في حساب محيط الكرة الأرضية بدون الحاجة للتقنيات الحديثة وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من 2000 سنة وهي تدل أيضا على كروية الأرض.// انتهى //04:11ت م0014