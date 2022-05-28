تونس 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسوقعت تونس والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" أمس بتونس مذكرة تفاهم لدعم التعاون في مجال وضع وتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بنظم التكوين والتدريب وتبادل الخبرات والتجارب في المجال.ووقع مذكرة التفاهم من الجانب التونسي وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، ومن جانب منظمة "الألكسو" مديرها العام محمد ولد عمر.وأكد الوزير التونسي عراقة علاقات التعاون والشراكة مع المنظمة في العديد من المجالات وخاصة منها في مجال تطوير النظم التكنولوجية والتعليمية، فيما نوّه محمد ولد عمر بجهود تونس في تطوير ودفع نسق التعاون مع المنظمة خاصة في مجال تطوير قطاع التكوين والتدريب المهني.واتفق الجانبان على مواصلة دعم العلاقات لتنفيذ البند الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والمساعدة في إنتاج المعرفة في الوطن العربي.// انتهى //06:01ت م0016