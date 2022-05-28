بوينس آيرس 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسأكدت وزارة الصحة في الأرجنتين تسجيل أول إصابتين بجدري القرود يوم الجمعة.وقالت الوزارة إن نتيجة الاختبارات للحالة المعنية جاءت إيجابية، مضيفة أن المريض يتمتع بصحة جيدة وأن الأشخاص الذين كانوا مخالطين له يخضعون للسيطرة السريرية والوبائية دون ظهور أعراض عليهم حتى الآن. وأخبرت الوزارة في وقت لاحق عن إصابة أخرى لمواطن إسباني وصل إلى الأرجنتين يوم الأربعاء.وسجلت نحو 20 دولة عمليات تفش للمرض مع أكثر من 200 إصابة مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.// انتهى //06:17ت م0018