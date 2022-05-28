المدينة المنورة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء .// انتهى //07:27ت م0021