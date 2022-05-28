عام / المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1443/10/27 هـ الموافق 2022/05/28 م واس
المدينة المنورة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء .
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