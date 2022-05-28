إسلام آباد 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان رئيس الوزراء شهباز شريف عن حزمة إغاثة لحماية الفقراء من تأثير التضخم، وذلك بعد يوم من إعلان حكومته رفع أسعار المنتجات البترولية.وأخبرت عن اتفاق باكستان وإندونيسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما التجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتعليم.وتناولت أنباء تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني بما في ذلك سعر الروبية الباكستانية بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.وعرجت صحف باكستان في الشأن الإقليمي والدولي على مقتل خمسين مدنيا جراء هجوم إرهابي في بوركينا فاسو، وتخفيف قيود الإغلاق في شنغهاي الصينية مع تراجع موجة الإصابات بفيروس كورونا.// انتهى //07:39ت م0022