القاهرة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف لبلاده، يعد قرارًا إيجابيًا، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.وأشارت إلى المباحثات التي أجراها وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمـد زكي مع نظيره الكونغولي كاباندا باكورنجا، وتناولت عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة.وتابعت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين.ونوهت في الإطار ذاته إلى تحذير الفصائل الفلسطينية إسرائيل من اقتحام المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى عبر ما يسمى بـ"مسيرة الأعلام" والتي من المقرر أن تنطلق غدًا الأحد من القدس الغربية.ونشرت صحف القاهرة دعوة الأمم المتحدة الجهات السياسية والأمنية الليبية إلى مواصلة المشاركة البناءة في دعم المسار الانتخابي والدستوري والحد من الاستقطاب.// انتهى //10:19ت م0023