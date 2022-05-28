رام الله 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، استشهد طفل وأصيب العشرات في مواجهات مع الاحتلال وهجمات للمستوطنين، فيما قرر الاحتلال الاستيلاء على عمارة سكنية وتحويلها لثكنة عسكرية جنوب نابلس، وتم إحصاء اعتقال 6 مواطنين في الخليل والقدس وجنوب قطاع غزة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الإدارة الدولية والأميركية للصراع تعطي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتوفر لها المزيد من الوقت لتقويض أية فرصة لتحقيق الحلول السياسية، وفقًا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.وأوردت صحف فلسطين تحذيرات البرلمان العربي، من خطورة وتداعيات مسيرة الأعلام التي تنظمها قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد المقبل بالقدس، على أمن واستقرار المنطقة، في تحد سافر واستفزازي للشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية.ونشرت صحف هذا اليوم تأدية عشرات الآلاف، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.وتحدثت صحف فلسطين عن ترحيب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بقرار مجلس النواب العراقي تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //10:20ت م0024