الرباط 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بمشاركة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ممثلاً للعاهل المغربي الملك محمد السادس، في أعمال قمتين استثنائيتين للاتحاد الأفريقي، بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، حول “الأزمات الإنسانية في أفريقيا” و”الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الأفريقية”.وتناقلت الصحف دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، طرفي النزاع إلى تمديد الهدنة الحالية التي تنتهي الأسبوع المقبل، مشدداً على الآثار الإيجابية لهذه الهدنة على حياة اليمنيين اليومية.وتطرقت إلى حادث مقتل نحو 50 شخصاً على يد مسلحين في منطقة شرق جمهورية بوركينا فاسو.وتحدثت عن فصول الأزمة السياسية التي تعرفها باكستان، لافتة النظر إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، قد طالب حكومة بلاده بإجراء انتخابات جديدة.وتناولت الصحف تعهد دول مجموعة السبع بإزالة الكربون في معظم قطاعاتها الكهربائية بحلول عام 2035، ووقف أي تمويل دولي لمشاريع لها ارتباط بالطاقات الأحفورية اعتباراً من هذه السنة.//انتهى//10:52ت م0028