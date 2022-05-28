جدة 27 شوال 1443هـ الموافق 28 مايو 2022م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله.وقال سمو ولي العهد: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، الطبيب فيصل صدقي الياسين ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.// انتهى //11:09ت م0030