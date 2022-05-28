الرياض 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسفي إنجازات متتالية لطلاب وطالبات تعليم الرياض وبعد تحقيق الإدارة 6 ميداليات في معرض آيسف الدولي ، حققت اليوم الطالبة الموهوبة جنى الريف من مدارس الرواد - مكتب تعليم الجنوب الميدالية الذهبية وجائزة مقدمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنلوجيا في ماليزيا ITEX2022 كما حقق الطالب الموهوب صادق العباد الميدالية البرونزية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء الذي استضافته دولة سلوفينيا مؤخراً بعد منافسة مع 182 طالباً من 37 دولة , فيما حقق الطالب معاذ سعيد القحطاني جائزة وحضوراً متميزاً في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات APMO .وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي أن هذا الحضور المتميز لإدارة التعليم والطلاب والطالبات من إدارات التعليم الأخرى يأتي تعزيزاً للنجاحات المتواصلة التي تحققها وزارة التعليم بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وبما تحظى به إدارة تعليم الرياض من عناية ودعم من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه والمتابعة المستمرة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وتعاون مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" لتمكين ورعاية الموهوبين واكتشافهم وتشجيعهم للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وامتدح الدكتور خرمي الأدوار المتميزة لإدارة الموهوبين والموهوبات بإدارة التعليم ودور أسر الطلاب والطالبات المتميزين وتشجيعهم والدور الكبير للمدارس والمعلمين في اكتشاف وتشجيع الطلاب الموهوبين وتحفيزهم لتحقيق النجاح والتميز.// انتهى //13:47ت م0041