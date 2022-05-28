جنيف 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واساعتمدت الدورة الـ ٧٥ لجمعية الصحة العالمية عددًا من التوصيات المتعلقة بالأمراض غير السارية كالسرطان والسكري وأمراض القلب والرئة ، فضلاً عن الصحة النفسية .وكشفت عن خطة عمل جديدة لآلية التنسيق العالمي للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها, وتوصيات حول تعزيز وتصميم وتنفيذ سياسات بشأن النظم الصحية والخدمات الصحية والبنية التحتية المرنة ، والوقاية من الأمراض غير السارية في حالات الطوارئ والاستجابة لها .وأوصت الدورة بتعزيز ورصد الاستجابات الوطنية لمرض السكري الذي يعد أحد الأسباب العشرة الأولى للوفاة في جميع أنحاء العالم, كما اعتمدت الدورة إستراتيجية عالمية بشأن الوقاية من السمنة ، وتحسين حياة المصابين بالاضطرابات العصبية، ودعم العاملين في المجال الصحي ومعالجة النقص العالمي في العاملين الصحيين .// انتهى //13:48ت م0042