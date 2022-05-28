عام / جمعية الصحة العالمية تعتمد قرارات بشأن الأمراض غير السارية
السبت 1443/10/27 هـ الموافق 2022/05/28 م واس
جنيف 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واس
اعتمدت الدورة الـ ٧٥ لجمعية الصحة العالمية عددًا من التوصيات المتعلقة بالأمراض غير السارية كالسرطان والسكري وأمراض القلب والرئة ، فضلاً عن الصحة النفسية .
وكشفت عن خطة عمل جديدة لآلية التنسيق العالمي للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها, وتوصيات حول تعزيز وتصميم وتنفيذ سياسات بشأن النظم الصحية والخدمات الصحية والبنية التحتية المرنة ، والوقاية من الأمراض غير السارية في حالات الطوارئ والاستجابة لها .
وأوصت الدورة بتعزيز ورصد الاستجابات الوطنية لمرض السكري الذي يعد أحد الأسباب العشرة الأولى للوفاة في جميع أنحاء العالم, كما اعتمدت الدورة إستراتيجية عالمية بشأن الوقاية من السمنة ، وتحسين حياة المصابين بالاضطرابات العصبية، ودعم العاملين في المجال الصحي ومعالجة النقص العالمي في العاملين الصحيين .
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