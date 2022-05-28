حجة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسقدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 5,068 مستفيدًا خلال الفترة من 4 حتى 10 مايو 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 563 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 381 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 42 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 95 مستفيدًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 177 مريضًا، وعيادة الأطفال 229 طفلاً، وقسم التوليد 11 مريضًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 1,498 مريضًا، واستفاد من عيادة التغذية العلاجية 11 مستفيدًا، ومن قسم الأشعة 197 مستفيدًا، وراجع قسم المختبر 359 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,498 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 7 أشخاص. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 504 أفراد، وقسم نقل الدم مستفيدان اثنان، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //13:53ت م0045