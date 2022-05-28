القاهرة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسخسرت البورصة المصرية 22 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 669.2 مليار جنيه مقابل 691.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 3.31% مسجلاً 10200.56 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 4.71% ليصل إلى 1746.37 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100 / الأوسع نطاقاً الذي فقد 5.11% من قيمته، ليغلق عند مستوى 2627.49 نقطة.وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6.9 مليارات جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 1.804 مليار ورقة مُنَفّذة على 152 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.// انتهى //13:54ت م0046