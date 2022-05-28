اقتصادي / البورصة المصرية تخسر 22 مليار جنيه في أسبوع
السبت 1443/10/27 هـ الموافق 2022/05/28 م واس
القاهرة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واس
خسرت البورصة المصرية 22 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 669.2 مليار جنيه مقابل 691.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 3.31% مسجلاً 10200.56 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 4.71% ليصل إلى 1746.37 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100 / الأوسع نطاقاً الذي فقد 5.11% من قيمته، ليغلق عند مستوى 2627.49 نقطة.
وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6.9 مليارات جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 1.804 مليار ورقة مُنَفّذة على 152 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.
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