حجة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 4,001 مستفيدًا خلال الفترة من 4 حتى 10 مايو 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 258 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 218 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 761 مستفيدًا، واستفاد من خدمات العزل 4 أشخاص، فيما راجع قسم المختبر 282 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 1,237 شخصًا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 1,237 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 4 أفراد. وفي الخدمات المساندة استفاد 505 أشخاص من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //13:54ت م0047