نجران 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارة الإشراف التربوي، "قسم الصفوف الأولية، المرحلة الثانية من مبادرة "الخطاط الصغير"، التي تستهدف طلاب وطالبات الصفوف الأولية بالمنطقة، وتهدف إلى تجويد وتحسين خطوط الطلاب في الصفوف الأولية.واشتملت المبادرة التي نفذها معلمو ومعلمات الصفوف الأولية، بإشراف قسم الصفوف الأولية بإدارة الإشراف، عدداً من المحاور والأهداف التفصيلية، منها تمكين الطلاب من نسخ وكتابة من (20-10) كلمة بشكل صحيح وبما يحقق نصاً قرائياً مكتملاً من الناحية اللغوية والنحوية، ومعالجة الأخطاء التي يقع فيها الطلاب في رسم الحروف أثناء الكتابة، وحصر المشكلات التي تواجه الطلاب في الصفوف الأولية ومعالجتها من خلال إقامة دورات تدريبية في تحسين الخط العربي.وتهدف المبادرة إلى تنمية مهارات طلاب الصفوف الأولية في الخط العربي، وإعداد جيل مُحب للكتابة قادر على ممارسة مهارات الخط العربي وفنونه، واكتشاف المواهب لدى الطلاب وصقل مهاراتهم الكتابية المختلفة، وتنمية موهبة الخط العربي لديهم بأسلوب سهل.// انتهى //14:02ت م0051