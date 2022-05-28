الدمام 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسأعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن فتح مظاريف المشروع الاستثماري مطعم ومقهى ترفيهي بكورنيش محافظة الخبر لخدمة المجتمع، وبمدة استثمارية 25 سنة، بإجمالي إيرادات 60 مليون ريال.وتأتي هذه الفرص ضمن 230 فرصة استثمارية تم طرحها من قبل الأمانة، حيث تمتد بعض هذه الفرص إلى 50 سنة مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات بالأمانة، حيث تم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط، ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع شهية المستثمرين.وأوضحت الأمانة أن هذا المشروع الاستثماري يهدف لتنشيط الحركة الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات الترفيهية، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة.ودعت المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة الأول من نوعه أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.// انتهى //14:15ت م0052