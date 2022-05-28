غزة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي،، اليوم ، بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة.وقالت مصادر محلية في غزة، إن جنود البحرية الإسرائيلية المتمركزين في عرض بحر القطاع، أطلقوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقة السودانية وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأجبروا الصيادين على مغادرة البحر.// انتهى //14:59ت م0053