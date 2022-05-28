الدمام 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واساختتمت أمس فعاليات المؤتمر الثالث والثلاثين لجمعية جراحة المسالك البولية السعودية الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام بالخبر تحت شعار (مستجدات جراحة المسالك البولية)، بتنظيم من الجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية بحضور عدد من المتحدثين من داخل وخارج المملكة.وأشار رئيس المؤتمر الدكتور إبراهيم العريفي إلى تميز مؤتمر هذا العام بحجم الحضور طوال أيام المؤتمر من قبل المهتمين في هذا المجال، إضافة لإقامة معرض طبي مصاحب للشركات الراعية جرى فيه استعراض أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية في تخصص جراحة المسالك البولية، إلى جانب المحتوى العلمي المميز.من جانبه أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور رياض الموسى أن المؤتمر شهد تقديم أكثر من ١٥٠ محاضرة واستعراض أكثر من ١٦٠ بحثًا في جميع تخصصات جراحة المسالك البولية بمشاركة ضيوف ومتحدثين مميزين من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى ست ورش عمل مميزة لتدريب الأطباء في مختلف تخصصات جراحات المسالك البولية الدقيقة.وأشار إلى أن المؤتمر اختتم بجلسة ختامية جرى استعراض ملخص لتوصيات المؤتمر من المحاضرات المقدمة في جراحة مسالك الأطفال، واضطرابات وصعوبات التبول، وأورام الجهاز البولي، ومناظير الجهاز البولي والحصوات، والجراحات الترميمية، وجراحة زراعة الكلى، وأمراض الذكورة والعقم.// انتهى //15:14ت م0056