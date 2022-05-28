مكة المكرمة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسبحث رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية ممثل المملكة في منظمة غرفة التجارة الدولية (ICC) المستشار سيف بن عبدالله التركي والوفد المرافق له مع الأمين العام لمنظمة غرفة التجارة الدولية (ICC) بجمهورية فرنسا جون ميلتون سبل التعاون المشترك بين الجانبين ومناقشة وسائل إيجاد فرص متبادلة وتنظيم فعاليات مشتركة، وذلك ضمن إحدى المبادرات التنفيذية للخطة الإستراتيجية للغرفة لزيارة دول مجموعة العشرين (G20) لبناء شراكات وتعاون إستراتيجي بين الدول الأعضاء تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وفي ظل الدعم المقدم من وزارة التجارة وبالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية ومركز الشراكات الإستراتيجية الدولية .وأفاد سيف التركي أن وفد غرفة التجارة الدولية السعودية الذي زار مطلع الأسبوع الماضي جمهورية فرنسا لمدة ثلاثة أيام التقى أيضاً برئيس الغرفة العربية الفرنسية فينسنت رينا، بحث خلاله مجالات التعاون المشترك بين الجهتين والعمل على تنظيم معارض تجارية دولية وسبل تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، علاوة على لقاء مع المسؤولين بغرفة تجارة باريس، لبحث سبل التعاون المشترك، وتنظيم مبادرات دولية مشتركة وتقديم الدعم للشركات السعودية والفرنسية بما يعود بالنفع على القطاع الخاص السعودي والفرنسي.وأضاف أن الوفد زار مركز الابتكار في باريس بهدف بحث آفاق التعاون المشترك بين الجهتين ونقل الممارسات والسياسات الرائدة المتعلقة بالابتكار والشغف للاستفادة منها داخل المملكة، فيما اختتم الوفد زيارته بلقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باريس فهد الرويلي تم خلاله بحث سبل التعاون المشترك والتعريف بالدعم للرعايا السعوديين في فرنسا بما في ذلك تقديم المشورة للوفود التجارية والشركات السعودية الراغبة في بدأ شراكات أو تعاون مع شركات أو جهات فرنسية.وأكد التركي أن زيارة الوفد حقق -ولله الحمد- أهدافها لتعزيز التعاون وبناء شراكات إستراتيجية ولتبادل الخبرات والمنافع بين غرفة التجارة الدولية السعودية والجهات ذات العلاقة في باريس، لاسيما وأن المملكة وفرنسا دولتين لهما أهمية اقتصادية على المستوى الدولي بحكم عضويتهما في مجموعة العشرين .// انتهى //15:31ت م0058