الرياض 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسيبدأ معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح غداً زيارة رسمية إلى الجمهورية الهيلينية "اليونان"، تستمر لمدة 3 أيام، وذلك على رأس وفد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال.وتهدف الزيارة إلى توسيع الشراكة الإستراتيجية وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.وخلال الزيارة يلتقي معالي وزير الاستثمار بعدد من المسؤولين الحكوميين اليونانيين والإداريين التنفيذين في كبرى الشركات اليونانية، كما تنعقد أعمال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية السعودية – اليونانية المشتركة ومنتدى الاستثمار السعودي – اليوناني.كما تُستكمل أعمال مجلس الأعمال السعودي – اليوناني ومتابعة أنشطته بمشاركة اتحاد الغرف السعودية واتحاد الشركات اليوناني، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتبادل المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة.// انتهى //15:50ت م0059