سياسي / مصر ومنظمة الدول الثماني النامية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

السبت 1443/10/27 هـ الموافق 2022/05/28 م واس
  • Share on Google+

القاهرة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واس
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بالسكرتير العام لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) السفير إيسياكا عبد القادر إمام الذي يزور القاهرة حاليًا.
‫وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز أُطر التعاون المشترك بين مصر ومنظمة الدول الثماني النامية في جميع مجالات اختصاصها، لا سيما تعزيز حركة التجارة والاستثمار.‬
// انتهى //
16:16ت م
0061