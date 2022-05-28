القاهرة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بالسكرتير العام لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) السفير إيسياكا عبد القادر إمام الذي يزور القاهرة حاليًا.‫وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز أُطر التعاون المشترك بين مصر ومنظمة الدول الثماني النامية في جميع مجالات اختصاصها، لا سيما تعزيز حركة التجارة والاستثمار.‬// انتهى //16:16ت م0061