سياسي / مصر ومنظمة الدول الثماني النامية يبحثان تعزيز التعاون المشترك
السبت 1443/10/27 هـ الموافق 2022/05/28 م واس
القاهرة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واس
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بالسكرتير العام لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) السفير إيسياكا عبد القادر إمام الذي يزور القاهرة حاليًا.
وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز أُطر التعاون المشترك بين مصر ومنظمة الدول الثماني النامية في جميع مجالات اختصاصها، لا سيما تعزيز حركة التجارة والاستثمار.
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16:16ت م
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