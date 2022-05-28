الباحة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، تستضيف إمارة منطقة الباحة غداً، اجتماع لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق تحت شعار “نحو قيادة آمنة”، بحضور عدد من قيادات إمارات المناطق في المملكة والجهات ذات العلاقة، وذلك بمركز الحسام للمؤتمرات.وسيتضمن الاجتماع عرضاً لإمارة منطقة الباحة يتضمن تقريراً عن مؤشرات الأداء وإحصائيات تفصيلية لمنجزات لجان السلامة المرورية بالمنطقة، كما سيتم استعراض مشاركات الجهات الحكومية ذات العلاقة، وجهود المركز الوطني لسلامة الطرق .// انتهى //16:29ت م0064