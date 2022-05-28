جدة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسواصل موسم جدة 2022 فعالياته العالمية والترفيهية وسط توافد العديد من الزوار للموسم بالتزامن مع توقيت الإجازة المطولة محققين أرقاماً قياسية في الحضور، مستمعين بالعروض المتميزة والرائعة التي تلبي رغبات الأسر والسائحين بمختلف فئاتهم العمرية واهتماماتهم الترفيهية .وعاش الزوار في منطقة سيتي ووك أوقات رائعة مع حفل فرقة الروك "جام بروجكت" على مسرح قرية الأنيمي وسط تفاعل كبير من الجمهور ومحبي هذه الأغاني الترفيهية، بجانب العروض الأخرى المصاحبة في 9 مواقع رئيسة .وشهدت منطقة جدة آرت بروميناد فعاليات سوق السبت المخصصة لمعروضات الأسر المنتجة، وشارك فيها عدد من الشباب والفتيات وراود الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنتجاتهم المتنوعة .وفي منطقة جدة جنغل تنوّعت الفعاليات وفُتح الدخول المجاني للأطفال المرتدين للأزياء التنكرية، وسط حضور لافت من الزوار الذين التقطوا الصور مع الحيوانات والطيور النادرة، مستمتعين بمشاهدة العروض الجميلة مروراً بممشى الغابة .وودّع سيرك دوسوليه العالمي اليوم زوار موسم جدة بعرضه الأخير، محققاً نجاحاً مذهلاً بعروضه المشوقة واحترافية العارضين، كما شهدت المطاعم العالمية بمأكولاتها المختلفة في منطقة نادي اليخوت إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين استمتعوا بعروض الفرق الحية والعازفين للموسيقى على امتداد المنطقة، إضافة للمسرح المائي الذي جذب الحضور بإطلالته المثيرة .وشهدت مباني فعاليات منطقة جدة التاريخية إقبالاً مكثفاً من الزوار والسائحين الذي استمتعوا بالرسومات الفنية والعروض الثقافية في المنطقة متجولين في دكاكين الحِرَفيين ومشاهدة الألعاب التراثية .واستمرت منطقة جدة بيير في استقطاب عشاق المغامرات وألعاب الإثارة والحماس، حيث يتوافد الشباب والفتيات على منطقة جدة بيير منذ الساعات الأولى لمواعيد الافتتاح اليومي .// انتهى //18:04ت م0065