الرياض 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واساختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الذهبية) تحت 11 و 15 عاماً للأسحلة الثلاثة (الأبيه والسايبر والشيش)، التي أقيمت على صالة مدارس التربية النموذجية في الرياض، بمشاركة 150 لاعباً من 15 نادياً وأكاديمية.وتوج مدير البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة عبدالله السلوم الفائزين في البطولة، وحقق طه الهاشم الميدالية الذهبية في منافسات سلاح السايبر تحت 15 عاماً، ونال أحمد هزازي ذهبية سلاح الأبيه، في حين حصل راشد الزهراني على ذهبية سلاح الشيش.وفي منافسات تحت 11 عاماً حصل أحمد الطريفي على ذهبية سلاح السايبر، وحقق أمين السهو ذهبية سلاح الأبيه، فيما حصل ياسين ضياء على ذهبية سلاح الشيش.// انتهى //18:41ت م0069