الرياض 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسسلط مجلس الصحة الخليجي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على إشاعة دارجة لدى الكثير من الناس حول فحص الشعر لمعرفة نسبة المعادن داخل جسم الإنسان، وأن هذا المفهوم خاطئ، والصحيح أن معرفة نسبة المعادن يكون عن طريق فحص الدم، وأن أكثر المعادن التي يتم إجراء تحليل لها هي نسبة الحديد والكالسيوم واليود والزينك و المغنيسيوم.وأوضح أنه لا يمكن معرفة نسب المعادن داخل الجسم عن طريق فحص خصل من الشعر ولا وصف العلاجات والحميات الغذائية، ويقتصر معرفة المعادن داخل الجسم فقط عن طريق تحليل الدم.مما يذكر أن مجلس الصحة الخليجي يسعى بشكل مستمر ومنظم لتوعية المجتمعات الخليجية من المفاهيم والطرق الخاطئة التي تكون دارجة بشكل واسع بين الناس، إضافة إلى بعض الأمراض الناشئة والمستوطنة، ومن ضمن الرسائل التوعوية التي يطلقها المجلس هي (إشاعة الأسبوع) التي تصدر بشكل دوري من المجلس لتصحيح وتفنيد الإشاعات الدارجة في أوساط المجتمعات الخليجية.// انتهى //18:58ت م0070