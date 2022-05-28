الرياض 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واستوج نادي الفتح بكأس بطولة أندية الأحساء والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية، التي أقيمت في مسبح نادي هجر بالهفوف بمحافظة الأحساء من 27 إلى 28 مايو الجاري، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسباحة.وجاء تتويج نادي الفتح بالبطولة بعد أن حلّ في المركز الأول بـ 2577 نقطة، فيما جاء نادي العدالة ثانياً بـ 2097 نقطة، في حين استطاع نادي الروضة خطف المركز الثالث بـ 1418 نقطة.يذكر أن البطولة -التي شهدت مشاركة 6 أندية من المحافظة ومثلها 65 سباحاً وقادها تحكيمياً 21 حكماً- تأتي بهدف رفع المعدلات التنافسية بين الأندية، واكتشاف سباحين مميزين يمكنهم تمثيل الوطن عبر بوابة المنتخبات السعودية.// انتهى //18:58ت م0071