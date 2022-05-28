سياسي / باكستان تؤكد التزامها بتعزيز السلام والاستقرار في جنوب آسيا
السبت 1443/10/27 هـ الموافق 2022/05/28 م واس
إسلام آباد 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واس
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار حرص بلاده على تعزيز السلام والاستقرار في جنوب آسيا.
وأوضح في بيان أن باكستان تحتفل اليوم بالذكرى السنوية للتجارب النووية التي أجرتها في 28 مايو من عام 1988م، ودخلت بموجبها نادي الدول التي تملك الرادع النووي.
وأضاف أن باكستان طورت التكنولوجيا النووية لتحقيق الحد الأدنى من الرادع الدفاعي اللازم للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولا تحمل أي نوايا عدوانية.
وقال: إن باكستان تؤمن بالسلام والتعايش السلمي، وتسعى إلى تحقيق التوازن الإستراتيجي في جنوب آسيا، بدلاً من خوض سباق التسلح.
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19:20ت م
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