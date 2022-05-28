إسلام آباد 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار حرص بلاده على تعزيز السلام والاستقرار في جنوب آسيا.وأوضح في بيان أن باكستان تحتفل اليوم بالذكرى السنوية للتجارب النووية التي أجرتها في 28 مايو من عام 1988م، ودخلت بموجبها نادي الدول التي تملك الرادع النووي.وأضاف أن باكستان طورت التكنولوجيا النووية لتحقيق الحد الأدنى من الرادع الدفاعي اللازم للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولا تحمل أي نوايا عدوانية.وقال: إن باكستان تؤمن بالسلام والتعايش السلمي، وتسعى إلى تحقيق التوازن الإستراتيجي في جنوب آسيا، بدلاً من خوض سباق التسلح.// انتهى //19:20ت م0075