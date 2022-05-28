جازان 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان -بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة- غداً حفل افتتاح فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2022، وذلك بحديقة الملك فهد في جادة صبيا.وأوضح محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر أن المهرجان -الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة بالتعاون مع المحافظة والجمعية التعاونية للتسويق الزراعي وبلدية صبيا- يسعى لمواصلة النجاحات التي حققها خلال الأعوام الماضية في التعريف بالإنتاج الزراعي لمنطقة جازان واستثمار الإمكانات الزراعية المتوفرة بالمنطقة، وتعزيز الدعم للمزارعين وتحفيزهم نحو زراعة المنتجات الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية العالية التي أثبتت نجاحاً في زراعتها بالمنطقة.وأضاف أن اللجان العاملة تُكثف استعدادها لإطلاق نسخة مميزة من المهرجان الذي يستمر أسبوعاً واحداً، بمشاركة 45 مزارعاً يقدمون أطيب أنواع المانجو والفواكه الاستوائية الأخرى التي تشتهر المنطقة بزراعتها، إلى جانب الأركان الأخرى المتخصصة والفعاليات الثقافية والبرامج المتنوعة التي تسعى لتوفير أجواء مميزة لزوار المهرجان.// انتهى //19:31ت م0077