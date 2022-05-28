بوغوتا 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسيتوجّه الكولومبيون غداً إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية شديدة الاستقطاب.ودُعي 38 مليون ناخب لاختيار رئيسهم الجديد من بين ستة مرشحين، لخلافة الرئيس المحافظ المنتهية ولايته إيفان دوكي.وتجري هذه الانتخابات في مناخ من التوتر السياسي الشديد، بعد أربع سنوات طغت عليها الجائحة وركود اقتصادي وزيادة العنف من قبل الجماعات المسلحة في الأرياف.// انتهى //19:36ت م0079