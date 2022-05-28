حفر الباطن 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسبلغ عدد المستفيدين من خدمة فحص ما قبل الزواج التي نفذتها صحة حفر الباطن خلال الربع الأول لعام 2022م، 3200 مستفيد ومستفيدة، لمعرفة إصابتهم ببعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والتلاسيميا)، والأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، والالتهاب الكبدي الفيروسي ج، ونقص المناعة المكتسب "الإيدز").وتقدم صحة حفر الباطن المشورة من خلال عيادة المشورة التي تتابع الحالات الإيجابية للأمراض الوراثية من خلال جلسات التثقيف التي تتجاوز 4 جلسات بهدف إعطائهم المشورة الطبية، ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، إضافة إلى إعطاء التطعيمات الثلاث لفيروس الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف لجميع المقبلات على فحص الزواج .// انتهى //19:41ت م0080