مالابو 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واستعهد المشاركون في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو بتعبئة140 مليون دولار لمواجهة الأزمات الإنسانية في القارة الأفريقية، وذلك من أصل 14 مليار دولار هي حجم احتياجات القارة.وجددت الدول الموقعة على الإعلان التزامها بالتصدي الفعال للتحديات الإنسانية في أفريقيا من خلال إنشاء الوكالة الإنسانية الأفريقية والتعجيل بتفعيلها وتزويدها بجميع الموارد اللازمة، مما يسهل تقديم استجابة أفريقية فعالة وشاملة للاحتياجات الإنسانية في القارة.وعبّر القادة المشاركون في البيان الختامي للقمة عن دعمهم لتخصيص الموارد اللازمة للوكالة الأفريقية الإنسانية بقصد تمكينها من الوفاء بالتزاماتها الإستراتيجية والاستجابة بسرعة ونجاعة للأزمات الإنسانية وللحاجيات القارية.ودعا البيان إلى التزام قوي وإرساء أنظمة على الصُّعُد الوطنية والإقليمية والقارية وذلك من أجل إرساء خدمة مدنية على الصعيد القاري للتأهب والاستجابة للكوارث ومساعدة الأشخاص المتضررين من التغيرات المناخية، مؤكدا استخلاص العبر من الاستجابة لجائحة (كوفيد -19) وفيروس إيبولا وغيرهما من مختلف الأوبئة التي تعرضت لها القارة الأفريقية.// انتهى //19:46ت م0082