الباحة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الباحة ، تستضيفُ إمارةُ منطقة الباحة غداً ، اجتماعَ لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق تحت شعار “نحو قيادة آمنة” ، بحضور عددٍ من قيادات إمارات المناطق في المملكة والجهات ذات العلاقة .وسيتضمَّنُ الاجتماع عرضاً لإمارة منطقة الباحة،وتقريراً عن مؤشرات الأداء،وإحصائيات تفصيلية لمنجزات لجان السلامة المرورية بالمنطقة ،كما سيتم استعراض مشاركات الجهات الحكومية ذات العلاقة،وجهود المركز الوطني لسلامة الطرق .// انتهى //20:43ت م0085