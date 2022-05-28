عام / سمو أمير منطقة الباحة يرعى غداً اجتماع لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق تحت شعار “نحو قيادة آمنة”
السبت 1443/10/27 هـ الموافق 2022/05/28 م واس
الباحة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022م واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الباحة ، تستضيفُ إمارةُ منطقة الباحة غداً ، اجتماعَ لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق تحت شعار “نحو قيادة آمنة” ، بحضور عددٍ من قيادات إمارات المناطق في المملكة والجهات ذات العلاقة .
وسيتضمَّنُ الاجتماع عرضاً لإمارة منطقة الباحة،وتقريراً عن مؤشرات الأداء،وإحصائيات تفصيلية لمنجزات لجان السلامة المرورية بالمنطقة ،كما سيتم استعراض مشاركات الجهات الحكومية ذات العلاقة،وجهود المركز الوطني لسلامة الطرق .
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20:43ت م
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