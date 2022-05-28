القاهرة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واساستقبلَ فخامةُ الرئيسِ عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية -اليوم- أصحابَ المعالي وزراءَ الشبابِ والرياضةِ العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ (45) لمجلسهم في القاهرة.وشاركَ في اللقاء معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي.وأكدَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع، كما أشار إلى الأهمية الكبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام كهدف رئيسي، ويوفر عوامل التقدم والنجاح.ودعا الرئيس المصري إلى إطلاق عام 2023م عاماً للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، وكذلك دراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي، كآلية متطورة تعمل كجسر ومنصة تسهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم وممنهج.وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً وتبادلاً للرؤى بين الرئيس المصري والوزراء العرب حول التجارب العربية المختلفة في العمل الشبابي، وكيفية الاستفادة منها في دعم الحوار الشبابي، وتوفير مساحة للتشاور بين الكوادر المجتمعية الشبابية في الوطن العربي؛بغية بلورة رؤى شبابية للتحديات التي تواجههم.// انتهى //21:10ت م0086