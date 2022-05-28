الرياض 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسحقَّقَ فريقُ العمران المركزَ الأولَ والميداليات الذهبية في ختام بطولة نهائيات المملكة للكرة الطائرة للصعود لدوري الدرجة الأولى,التي أُقيمت على صالة نادي سدير بجلاجل،وذلك بعد فوزه على مضر بثلاثة أشواط مقابل شوط،وجاءت نتائج الأشواط؛ 18/25، 25/19، 28/26، 26/24, وحصل الفيحاء على المركز الثاني والميداليات الفضية رغم خسارته من النهضة بثلاثة أشواط نظيفة 25/14، 34/32، 25/20,ليتأهل الفريقان إلى مصاف أندية الدرجة الأولى في الموسم القادم, فيما جاء النهضة في المركز الثالث والميداليات البرونزية،ثم مضر بالمركز الرابع والميداليات البرونزية.// انتهى //21:29ت م0090