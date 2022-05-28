الرياض 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واس واسيواصلُ المنتخبُ السعودي للتايكوندو معسكرَه التدريبي المقام في الرياض ضمن برنامجه الإعدادي للبطولات القادمة؛بداية ببطولة آسيا للمنتخبات للكبار التي ستقام في شهر يوليو المقبل في كوريا الجنوبية،وبطولة العالم للمنتخبات في نوفمبر القادم بالمكسيك.وتُقامُ التدريبات على فترتين صباحية ومسائي؛بهدف تجهيز العناصر للظهور بمستوى متكامل في هذه المشاركات.ويتكون المعسكر من اللاعبين : فهد السميح، رياض الظافري، عبدالإله عسيري، لؤي غانم، حمد المبروك، كاظم الظافري، هشام الدوخي، محمد آل مداوي، نواف حسين، سامي الخيبري، مصطفى الخواهر، أحمد المولد، علي المبروك، محمد السويق، واللاعبة دنيا أبو طالب، والمدرب الروسي قربان بوجداييف،والوطنيان محمد القحطاني وفهد الدويسان والأخصائي محمد أزعوفي،ومدير المنتخبات ناصر القحطاني.وأجرى جميعُ العناصرِ - أمس- اختباراتٍ وقياساتٍ بدنيةً بالتعاون مع كلية علوم الرياضة والنشاط البدني قسم الميكانيكا الحيوية والسلوك الحركي بجامعة الملك سعود.// انتهى //21:30ت م0091