الرياض 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسيفتتحُ المنتخبُ السعودي تحت 20 عامًا غدًا مشاركته في بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، وذلك ضمن مرحلة الإعداد التي تمتد حتى الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.ويُلاقي الأخضرُ منتخبَ الأرجنتين في تمام الثانية مساءً بتوقيت فرنسا الثالثة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب لاتر دي تينيغي في مدينة أوباني الفرنسية.على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب اليوم حصتهم التدريبية الأولى، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين تكتيكية، قبل أن تختتم الحصة بتمرين على الكرات الثابتة.يُذكر أن قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا، التي ستقام منافساتها في المنطقة الشرقية منتصف سبتمبر المقبل، وضعت الأخضر على رأس المجموعة الأولى وإلى جواره منتخبات الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان.// انتهى //21:30ت م0092