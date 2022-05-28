الرياض 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسحقَّقَ نادي الصفا كأس بطولة أندية الدمام والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية التي أُقيمت على مسبح وزارة الرياضة بالدمام خلال المدة من 27-28 مايو الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.وجاء تتويج نادي الصفا بكأس البطولة نتيجة تحقيق سبَّاحيه 2890 نقطةً، وضعته في المركز الأول، فيما حلّ نادي الخليج ثانياً بـ 1689 نقطةً، في حين نال الترجي المركز الثالث بـ 1036 نقطةً.يذكر أن البطولة شهدت مشاركة 264 سباحاً، مثَّلُوا 11 نادياً على مستوى المنطقة، بينما قادَ منافساتِها تحكيمياً 21 حكماً.// انتهى //21:31ت م0093