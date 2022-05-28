الرياض 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واستُنَظِّمُ هيئةُ التراثِ غداً، لقاءً افتراضياً مفتوحاً يجمع الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر بن سليمان الحربش بالجمعيات والمهتمين بالحرف اليدوية؛للحديث عن إستراتيجية وتوجه قطاع الحرف والصناعات اليدوية في الهيئة، وتطوير العاملين فيه، وسيكون اللقاء متاحاً لمتابعته عبر حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.ويتناولُ اللقاءُ محاورَ متعددةً ومن بينها؛ التعريف بقطاع الحرف اليدوية في هيئة التراث ومهامه وجهوده وأنشطته ،عرض المشاريع والفرص التي يُنفِّذُها قطاعُ الحرفِ والصناعات اليدوية في الهيئة في مختلف مناطق المملكة،والخدمات التي تقدمها للحرفيين من إسهامات ومبادرات لبيوت الحرفيين،وما تقدمه الدورات والبرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة للحِرفيين والحِرفيات، واستعراض المعايير الفنية المعتمدة للمنتجات الحرفية التراثية اليدوية والمصنعة، بالإضافة الى مشاركة عدد من خبراء و متخصصي قطاع الحرف و الصناعات اليدوية بهيئة التراث.ويأتي اللقاء في إطار اللقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة التراث بشكلٍ دوري مع المهتمين بالتراث بمختلف مجالاته وأشكاله، وذلك ضمن جهود الهيئة في تنويع قنوات الاتصال معهم، والإصغاء إلى أفكارهم ومقترحاتهم التطويرية؛للمحافظة على التراث الوطني وتنميته بكل قوالبه المادية وغير المادية.// انتهى //22:14ت م0100